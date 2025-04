Prima pagina Corriere dello Sport sul derby: "Tutto da perdere"

vedi letture

Spazio anche alla Juventus, che oggi torna in campo per la 33^ giornata di Serie A e va a fare visita al Parma.

"Tutto da perdere". Questo è il titolo principale scelto dal Corriere dello Sport per la prima pagina di oggi. Il riferimento è ad Inter-Milan, derby in programma questa sera e valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. La notte porta il conto: Inzaghi sogna il Triplete, per Conceicao l'ulimo obiettivo. All'andata è finita 1-1: Correa al posto di Thuram, Sergio sceglie Abraham e il 3-4-3. Si parla anche della partita tra i nerazzurri e la Roma, rinviata a domenica alle 15.00.

Spazio anche alla Juventus, che oggi torna in campo per la 33^ giornata di Serie A e va a fare visita al Parma. Il titolo è il seguente: "Vlahovic in tandem con Muani". Yildiz non recupera: Tudor cambia formula e si affida per la prima volta al doppio centravanti. Bianconeri chiamati a a riprendersi il quarto posto, ora occupato dal Bologna.

Parma-Juventus non è la sola sfida in programma oggi. in campo anche Torino-Udinese, ma soprattutto Genoa-Lazio e Cagliari-Fiorentina. Sui biancocelesti il quotidiani scrive: "Taty e Dia missione riscatto". Baroni cerca la decima vittoria in trasferta: c'è Romagnoli, Marusic ala. Sui viola, invece: "Rocco riparte da Kean". Incontro positivo: Commisso lavora per blindare Moise. Nicola aspetta il nono gol di Piccoli.