Prima pagina Corriere dello Sport: "Thiago apre. Comanda Fonseca"

"Thiago apre" è il titolo che campeggia sulla prima pagina odierna del Corriere dello Sport. Il riferimento è alla scelta insolita di Thiago Motta di rivelare la formazione che scenderà in campo contro il Genoa. Nell'11 titolare si rivede Danilo e il ventenne Rouhi partirà dall'inizio in un Marassi a porte chiuse per i disordini tra i tifosi del Genoa e della Sampdoria in occasione dell'ultimo derby. In taglio alto 'comanda Fonseca' in merito al primato momentaneo del Milan.