Prima pagina Cronache di Napoli: "Osimhen affare congelato, parola a capitan Di Lorenzo"

"Sono qui per il Napoli, non solo per mister Conte", ha dichiarato ieri in conferenza stampa Giovanni Di Lorenzo nei giorni a seguire del suo annuncio di permanenza nel club di Aurelio De Laurentiis. Il terzino destro italiano ha deciso di rimanere e indossare ancora la fascia da capitano, adesso dovrà riconquistare la fiducia della piazza partenopea.

Intanto "Osimhen affare congelato", informa in prima pagina Cronache di Napoli: da una parte la società vorrebbe cederlo in Arabia, dall'altra l'entourage del nigeriano spinge per il PSG ma di offerte congrue ad AdL non ne sono arrivate. In ottica uscite piazzati gli addii di Lindstrom, Ostigard, Cajuste e Gaetano.