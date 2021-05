DAZN fa ascoltare gli sfoghi di Gattuso: "Io parlo, ma questi mica mi ascoltano!"

Come dimostrano le immagini di Dazn nel dopo partita di Fiorentina-Napoli, Rino Gattuso ha vissuto a modo suo anche questa gara fondamentale per gli azzurri. Il tecnico del Napoli si sgolato dalla panchina dando indicazioni continue ai suoi ragazzi. Ad un certo punto il tecnico sentendosi non ascoltato dai suoi si è rivolto al suo vice Riccio: "Io parlo ma questi mica mi ascoltano!".