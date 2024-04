Dazn spinge sulla versione gratuita, nominata una nuova CEO per la sezione Freemium

Da mesi il principale broadcaster del campionato abbia lanciato anche in Italia la versione Freemium, che fornisce agli utenti determinati contenuti a titolo gratuito.

TuttoNapoli.net

Dazn punta sempre di più sulla sua modalità gratuita. A scriverlo è Calcio&Finanza, che ricorda come da mesi il principale broadcaster del campionato abbia lanciato anche in Italia la versione Freemium, che fornisce agli utenti determinati contenuti a titolo gratuito. Di recente, la piattaforma ha nominato Elena Novokreshchenova come nuova CEO della modalità gratuita.

Shay Segev, CEO del Gruppo DAZN, ha dichiarato: "L’obiettivo di DAZN è diventare l’applicazione unica per ogni appassionato di sport in tutto il mondo. Siamo sulla buona strada per creare la destinazione definitiva per gli appassionati di sport. Lo sviluppo di un livello gratuito in DAZN aiuterà la rilevabilità del marchio e delle capacità di DAZN, consentirà sempre più diverse opportunità di effettuare transazioni con i nostri utenti e creerà un canale verso i nostri contenuti e servizi sportivi premium. La nomina di Elena sottolinea l’impegno di DAZN nell’espandere la nostra portata a livello globale portando 1 miliardo di utenti sulla nostra piattaforma; la sua esperienza e leadership saranno fondamentali per raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi".

Cosa si può vedere oggi sulla modalità Freemium di Dazn. Al momento, come evidenzia la stessa emittente nelle sue FAQ, "La modalità gratuita di DAZN permette ai tifosi di fruire di una selezione di contenuti ed eventi sportivi premium, live e on demand all’interno dell’app senza la sottoscrizione di un abbonamento. Non solo, gli utenti che si registrano alla modalità free avranno accesso anche ai prodotti e servizi integrati di DAZN, tra cui notizie, statistiche, pronostici, merchandise e ticketing". Ogni settimana è disponibile una selezione di match dai tornei e campionati internazionali del catalogo DAZN: LaLiga EA Sports, Liga Portugal Betclic e l’Emirates FA CUP. Al momento non è invece possibile seguire partite del campionato di Serie A.