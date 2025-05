La 'resa' di Conte: indizio di formazione chiaro dalla conferenza

"Olivera centrale? Voi sapete tutto (ride, ndr), inutile che devo spiegarvi, sono domande fasulle. Tutto quello che accade qui si viene a sapere, quindi apprezzo la domanda... apprezzate la risposta sincera". Così Antonio Conte in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Lecce.

Conferma indiretta la sua per un Napoli pronto a partire domani con il 4-4-2 con l'uruguagio al centro accanto a Rrahmani. Ruolo in cui ha spesso giocato con Bielsa anche in Nazionale. Dunque niente 4-3-3 ma ritorno al passato col modulo di febbraio e con Raspadori accanto a Lukaku in attacco. Spinazzola terzino a sinistra.