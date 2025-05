Incredibile dato sul Napoli che è anche il punto debole del Lecce

Particolare statistica coinvolge Lecce e Napoli che si affronteranno domani al Via del Mare. Il Napoli è l’unica squadra che in questo campionato non ha ancora subito un gol di testa, mentre il Lecce ne ha concessi già 10 con questo fondamentale, meno solamente di Torino (11) e Monza (18) ed un dato che quindi fotografa le difficoltà dei pugliesi sulle palle inattive.

Proprio sulle palle inattive a sfavore, invece, il Napoli conferma la solidità che l'ha portato ad essere miglior difesa del campionato (ed anche d'Europa). Il Napoli infatti, oltre a non aver subito gol di testa, in generale ha subito solamente tre gol su sviluppo di calcio piazzato in questa Serie A, meno di ogni altra squadra nei maggiori cinque campionati europei in corso.