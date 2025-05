Lecce, come stanno Rebic e Sansone? L'annuncio di Giampaolo in conferenza

vedi letture

Nel corso della sua conferenza stampa il tecnico del Lecce Marco Giampaolo ha parlato anche dei singoli alla vigilia della sfida contro il Napoli.

Come sta Rebic?

"Mi è piaciuto molto a Bergamo, ha fatto una grandissima partita, con grande spirito e grande altruismo. Non si è limitato ai suoi compiti, è andato anche oltre. Poi ha avuto l'influenza, si è riaggregato oggi, è disponibile, ma è stato qualche giorno fermo a casa".

Come sta Sansone?

"Lo abbiamo reinserito in lista perché abbiamo perso Gaby Jean. Si è sempre comportato bene, posso parlarne solo in maniera positiva. Ci darà una mano, sa fare gruppo, può mettere a disposizione la sua esperienza per i compagni e magari può ritagliarsi cinque minuti di gloria. E' un ragazzo positivo, se lo è meritato per la sua correttezza professionale".