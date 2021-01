Eurorivale - Granada, tutto facile in Copa del Rey: 6-0 al Navalcarnero e quarti conquistati

Un 6-0 in scioltezza, mai in discussione, e il Granada vola ai quarti di finale di Copa del Rey. Il sodalizio andaluso, prossimo avversario del Napoli in Europa League, si sbarazza facilmente del Navalcarnero, squadra di Segunda Division. Di Sanchez, Soro, Fede, Soldado, Foulquier e Molina le reti della formazione di Martinez.