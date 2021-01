Flop 5 Gare 2020 - Quinto posto, l'esordio steccato: Gattuso cade in EL contro un AZ in emergenza

Che anno è stato il 2020? Un trofeo è arrivato, ma di certo quello appena concluso non è stato un anno ricco di soddisfazioni, tant'è che le partite da dimenticare non sono mancate. Alcuni match si sono trasformati in veri e propri film horror, con l'ansia come massimo comune divisore nella similitudine. Abbiamo cercato di stipulare una classifica con le cinque peggiori partite - sia per la pesantezza del risultato negativo della stessa che per la qualità di gioco espressa - di quest'anno appena giunto al termine.

5. Napoli-AZ Alkmaar 0-1 (Europa League, 22 ottobre) - Dopo un ottimo avvio di campionato, il Napoli si presenta all'Europa League con tante ambizioni e la convinzione di poter essere protagonista nella competizione malgrado un girone di ferro. L'AZ arriva al San Paolo (all'epoca non ancora 'Maradona') in emergenza a causa di tanti casi di positività al Covid-19. Contro una squadra rimaneggiata, invece, il Napoli casca di nuovo in un problema che storicamente è presente a queste latitudini: l'assenza di cinismo. Ben 21 conclusioni non bastano a Mertens e compagni a trovare la via del gol e gli olandesi la spuntano con una rete di de Wit, complicando subito la scalata europea di Ringhio. Per la prima volta nell'annata 2020/21 la sua squadra si dimostra fragile e pare smarrirsi negli ultimi venti metri: primo campanello d'allarme per Gattuso.