Flop 5 Gare 2020 - Terzo posto, la premonizione di San Gennaro: prova da censura e altri due infortuni

Che anno è stato il 2020? Un trofeo è arrivato, ma di certo quello appena concluso non è stato un anno ricco di soddisfazioni, tant'è che le partite da dimenticare non sono mancate. Alcuni match si sono trasformati in veri e propri film horror, con l'ansia come massimo comune divisore nella similitudine. Abbiamo cercato di stipulare una classifica con le cinque peggiori partite - sia per la pesantezza del risultato negativo della stessa che per la qualità di gioco espressa - di quest'anno appena giunto al termine.

3. Lazio-Napoli 2-0 (Serie A, 20 dicembre) - Dalla prima alla penultima dell'anno, tra le gare peggiori di questo 2020 non poteva mancare quella con la Lazio. Siamo al 'Maradona', il Napoli viene da un k.o. immeritato sul campo dell'Inter ed è pronto a dimostrare di essere una big e di poter lottare per grandi traguardi. All'Olimpico, senza Insigne e Mertens (oltre a Osimhen), gli azzurri producono invece il nulla cosmico e finiscono al tappeto sotto i colpi di Immobile e Luis Alberto. Nel giorno in cui non si compie il miracolo di San Gennaro si vede poco, pochissimo Napoli e i guai vanno oltre il risultato: si fanno male anche Lozano e Koulibaly, oltre il danno la beffa.