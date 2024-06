Gazzetta dello Sport: "Frattesi, l'uomo in più. Berardì, sì alla Juve!"

"Frattesi per la scossa, l'uomo in più" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport

TuttoNapoli.net

"Frattesi per la scossa, l'uomo in più" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola sul centrocampista azzurro. L'interista va forte in Nazionale. Con l'Albania partirà titolare e per Spalletti può diventare decisivo. "Berardì, primo sì alla Juve. Palla al Sassuolo", è il titolo in taglio alto per un'operazione di mercato che torna di moda con la retrocessione dei neroverdi. Di seguito la prima pagina integrale