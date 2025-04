Prima pagina Gazzetta dello Sport intervista Bastoni: "Inter, puoi tutto"

Spicca in prima pagina l'intervista de La Gazzetta dello Sport ad Alessandro Bastoni, difensore nerazzurro che ha annunciato: "Inter, puoi tutto". E in un secondo passaggio, sempre in taglio centrale, l'aggiunta: "Qui c'è la stessa voglia di soffrire che avevano quelli del Triplete". La banda di Inzaghi dopo aver eliminato il Bayern Monaco dalla Champions League nel weekend sarà impegnato nell'ostica trasferta del Dall'Ara contro il Bologna, e una vittoria è necessaria per tenere lontano il Napoli di Conte. Dopodiché la semifinale nel derby di Coppa Italia contro il Milan, per il primo round con il Barcellona servirà attendere il 30 aprile. Il sogno di replicare il Triplete del 2010 resiste, per ora.

Di spalla, a destra, i risultati delle altre due italiane impegnate nelle competizioni europee. La Fiorentina procede e si qualifica alla terza semifinale consecutiva di Conference League dopo aver buttato fuori il Celje, in seguito al 2-2 del Franchi di ieri sera. Ora la sfida con il Betis Siviglia di Manuel Pellegrini. Harakiri Lazio invece in Europa League: riesce la rimonta, poi il Bodo/Glimt pareggia nel finale dei tempi regolamentari, trascina i biancocelesti ai rigori e li elimina sotto gli occhi dei tifosi dell'Olimpico