Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Milan, pugno duro: Leao sei fuori"

Paulo Fonseca non ha paura di prendere decisioni forti al Milan ed ecco quella più importante di rientro dalla sosta nazionali: "Leao sei fuori", intitola in prima pagina La Gazzetta dello Sport: oggi riparte il campionato e alle 18 c'è Milan-Udinese ma Rafa finisce in panchina.

In parallelo spicca l'intervista a Edin Dzeko, ex attaccante nerazzurro ora al Fenerbahce, che spiega il suo addio dall'Inter, con un focus sulla crescita graduale di Daniel Maldini tra Monza e Nazionale. Infine stasera alle 20:45 va in scena il primo big match dell'ottava giornata di Serie A, Juventus-Lazio, e Yildiz vuole guidare la squadra di Thiago Motta alla vittoria per tenere il passo del Napoli capolista.

Milan - Leao sei fuori

Inter - Dzeko: "Che strano il mio addio"

Juve - Ci prova Yildiz

Monza - Maldini: "Con papà niente parole, mi basta uno sguardo"