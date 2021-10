Gazzetta e CdS concordano: eccessivo il rosso di Valeri a Soumaoro in Bologna-Milan

Il rosso a Soumaoro in Bologna-Milan, prima espulsione del match che ha poi indirizzato tutta la partita, è stato un po’ troppo severo. A scriverlo è il Corriere dello Sport nella sua Moviola: "L’intervento del difensore del Bologna è falloso. E la posizione di Krunic, lanciato verso la porta avversaria con solo Skorupski davanti, è centrale al limite dell’area. Ma perché si configuri l’evidente opportunità di segnare una rete c’è un’altra discriminante: il controllo del pallone o le probabilità di guadagnarlo. Il lancio della retroguardia di Kjaer per il compagno è morbido, ma la sensazione è che il rossonero difficilmente sarebbe arrivato su quel pallone prima di Skorupski”.

Anche per La Gazzetta dello Sport è dubbio il cartellino estratto da Valeri: "Per gli estremi del rosso serve anche la chiara occasione da gol, Valeri ritiene che il centrocampista del Milan avesse la disponibilità del pallone e opta per il rosso: decisione che non convince del tutto”.