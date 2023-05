Gazzetta - Il finale di campionato è una grande chance per Gaetano: troverà più spazio

In questo finale di campionato in cui il Napoli è già certo dello Scudetto e non ha dunque assilli di classifica Gianluca Gaetano avrà minuti.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Non dovrebbe partire tra i titolari domenica contro il Bologna, ma in questo finale di campionato in cui il Napoli è già certo dello Scudetto e non ha dunque assilli di classifica Gianluca Gaetano - scrive 'Gazzetta.it' - dovrebbe trovare più spazio. Al Dall'Ara si rivedrà quasi certamente in corsa.