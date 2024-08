Prima pagina Gazzetta: "L'Atalanta stoppa Lookman e prende Bellanova"

Questa mattina la prima pagina de La Gazzetta dello Sport è riservata ad un'intervista esclusiva fatta a Michel Platini. L'ex fantasista di Juve e Francia ha esaltato il nuovo numero 10 bianconero Kenan Yildiz: "È come me, ha tutto per giocare più al centro", poi l'elogio anche a Thiago Motta: "Aprirà un nuovo ciclo". Intanto, sempre in casa Juventus, la giornata di oggi potrebbe essere quella della definitiva fumata bianca per Nico Gonzalez, mentre sul fronte Chiesa si è inserito il Barcellona.