Gazzetta: "Milan, cento milioni per Fonseca"

Il titolo principale de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola è dedicato al Milan e al mercato per il nuovo tecnico Fonseca

TuttoNapoli.net

Il titolo principale de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola è dedicato al Milan e al mercato per il nuovo tecnico Fonseca, pronto a prendere l'eredità di Pioli: "100 milioni per Fonseca: quattro rinforzi da Milan. Pronti i colpi per il nuovo allenatore: Zirkzee il 9, Fofana, Royal e l'idea Igor", si legge. Nel taglio alto spazio al ko della Fiorentina in finale di Conference League, mentre di spalla spicca l'intervista alla juventino Fagioli.

Milan - 100 milioni per Fonseca: quattro rinforzi da Milan. Pronti i colpi per il nuovo allenatore: Zirkzee il 9, Fofana, Royal e l'idea Igor

Fiorentina - Coppa stregata

Juventus - Fagioli, vinco io: "Lotto ogni giorno contro i demoni. Stavolta ce la farò"