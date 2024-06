Gazzetta: "Milan, Zirkzee sorpassa Lukaku"

Nella prima pagina de La Gazzetta dello Sport principalmente dedicata a Sinner c'è spazio anche per il mercato e per la Nazionale

Nella prima pagina de La Gazzetta dello Sport principalmente dedicata a Sinner c'è spazio anche per il mercato e per la Nazionale, attesa dall'ultimo testa amichevole prima dell'Europeo. La rosea si concentra sulle condizioni fisiche di Barella in vista dell'esordio degli azzurri contro l'Albania, mentre il taglio alto è dedicato al Milan e ai due nomi per l'attacco della prossima stagione: Zirkzee e Lukaku.

Milan - Zirkzee sorpassa Lukaku: il Milan e la corsa al centravanti

Italia - Allarme Barella: l'Euro esordio è a rischio