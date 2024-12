Prima pagina Gazzetta: “Poca Inter, Atalanta quasi Real”

vedi letture

Meno bene, in termini di prestazione. l'Inter, che alla BayArena di Leverkusen trova la prima sconfitta stagionale in Champions per 1-0

“Poca Inter, Atalanta quasi Real”, questo è il commento che La Gazzetta dello Sport riserva alle sconfitte patite nella serata di ieri in Champions League subite dalle due squadre nerazzurre. Una bella Dea è costretta ad arrendersi ai campioni in carica del Real Madrid. A sbloccare la gara è Kylian Mbappé dopo 10 minuti, con l’Atalanta che trova il pareggio nel secondo tempo, grazie al rigore trasformato da De Katelaere. Dopo pochi minuti, però gli uomini di Ancelotti ritrovano il doppio vantaggio con Vinicius e Bellingham, quest'ultimo autore di una gara da tuttocampista puro. A nulla è valso il 2-3 di Lookman.

Meno bene, in termini di prestazione. l'Inter, che alla BayArena di Leverkusen trova la prima sconfitta stagionale in Champions per 1-0, con gli uomini di Inzaghi che non si sono mai fatti vedere dalle parti del portiere avversario Kovar e che alla fine si devono arrendere alla marcatura decisiva di Mukiele. Inter che resta comunque quarta e in piena zona playoff diretti, mentre l’Atalanta scivola al nono posto. Stasera in campo Milan e Juventus in casa, che se la dovranno vedere rispettivamente contro Stella Rossa e Manchester City, mentre il Bologna è atteso alla trasferta in Portogallo contro il Benfica.