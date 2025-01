Prima pagina Gazzetta: "Rispostona dell'Inter, Lautaro è l'anti Napoli"

"Milan rimonta e lite giocatori da Lazza irritano Conceiçao"

Entrambe le squadre milanesi riportate in prima pagina su La Gazzetta dello Sport. "Rispostona dell'Inter, Lautaro è l'anti Napoli", il titolo in taglio basso: i nerazzurri travolgono per 4-0 il Lecce al 'Via del Mare' e si riportano a -3 dal Napoli capolista e con una gara in meno.

"Milan rimonta e lite giocatori da Lazza irritano Conceiçao": nella clamorosa remuntada dei rossoneri sul Parma di ieri a San Siro al 95' per 3-2, è scattato l'episodio che ha fatto infuriare il tecnico portoghese. Scintille soprattutto con Davide Calabria al termine della partita.