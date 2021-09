Gazzetta - Spalletti, l'attacco e non solo: i 4 motivi per credere allo scudetto

Dopo la vittoria contro l'Udinese, il Napoli è volato in vetta alla classifica, rimanendo a punteggio pieno e per la prima volta in solitaria. L'obiettivo, è bene ricordarlo, resta la Champions League, ma è lecito farsi trasportare dai sogni e pensare allo scudetto? La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione online, risponde in maniera affermativa: sì, il Napoli può credere allo scudetto.

I MOTIVI - Il quotidiano rosa fornisce quattro ragioni per avvalorare la sua tesi: il carisma di Spalletti, la potenza offensiva da Osimhen e Insigne agli altri, le alternative di livello (una panchina competitiva formata da Ounas, Rrahmani, Demme, Mertens, Lobotka, Ghoulam), il calendario favorevole nelle prossime giornate. Questi, per la Rosea, i quattro motivi per crederci davvero.