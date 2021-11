Gazzetta su Osimhem - Possibile operazione al Niguarda di Milano

Napoli in apprensione per Osimhen: sarà operato al Niguarda. Così scrive in home page il portale della Gazzetta dello Sport, che parla delle condizioni di Victor Osimhen dopo l'infortunio di San Siro. All'interno del pezzo la rosea è però più cauta sulla sede dell'operazione:

"La notte è passata, al Niguarda, ma il futuro immediato di Victor Osimhen è ancora un punto interrogativo cui mancano diverse risposte. La frattura scomposta dello zigomo sinistro e dell’orbita dell’occhio comporterà un intervento chirurgico che verrà deciso nelle prossime ore, compreso luogo e tempi nei quali sostenerli. Solo dopo l’intervento e una valutazione sulla prognosi potranno essere stilati tempistiche di recupero più precise" scrive la rosea nella sua edizione online.