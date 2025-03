Prima pagina Gazzetta sull'unica italiana rimasta in Champions: "Inter, vola con me"

Ritorna la Champions League con gli ottavi di finale ed è il momento dell'unica italiana rimasta in gara di farsi valere: "Inter, vola con me", incita La Gazzetta dello Sport in prima pagina, in vista della trasferta infuocata al De Kuip di questa sera da parte dei nerazzurri nel match d'andata.

Spazio anche alla Juventus, che crede nell'obiettivo più grande della stagione in campionato, ossia lo Scudetto. Mentre il Milan è alle prese con problemi di spogliatoio.