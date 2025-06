Prima pagina Il Mattino titola: "Conte, il decalogo per il paradiso"

"Conte, il decalogo per il paradiso". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de Il Mattino. Il quotidiano ripercorre la stagione passata con il tecnico del Napoli che un anno fa stabilì le regole interne in vista della stagione che poi ha portato nella città del Vesuvio il quarto scudetto.