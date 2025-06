Prima pagina Il Roma: "Napoli, Conte insiste per Nunez. Manna ci prova per Ndoye e Chiesa"

vedi letture

"Napoli, Conte insiste per Nunez. Manna ci prova per Ndoye e Chiesa". E' questo il titolo del quotidiano Il Roma in prima pagina in questa domenica. "Lucca resta una valida alternativa. Per Milinkovic si aspetta", si legge ancora.