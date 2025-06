Restyling Maradona, CdM: due scenari possibili, Comune avanti anche da solo

Paolo Cuozzo, giornalista del Corriere del Mezzogiorno, ha parlato della questione-stadio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Comune risolve i suoi problemi con Aurelio De Laurentiis. O, per meglio dire, se De Laurentiis vorrà avere in concessione per 99 anni lo stadio dovrà presentare un progetto di ristrutturazione. Altrimenti il Comune ha già deliberato un progetto per lo stadio, da fare anche con finanza propria, con 30 milioni di euro che verrebbero reperiti con un sistema di finanziamento pubblico.

Questo è molto importante perché pone Napoli al centro della discussione perché c'è tutta la volontà del Governo di puntare forte su Napoli, che si sta dimostrando una città centrale anche dal punto di vista internazionale ed è la città che ospita un top club come il Napoli, anche questo è importante. Il Governo ha fatto slittare la nomina del commissario per gli stadi, ma presto ci sarà".