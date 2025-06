Ufficiale Euro U21, le formazioni di Spagna-Inghilterra: la scelta su Rafa Marin e Juanlu

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Spagna-Inghilterra, partita valida per i quarti di finale dell'Europeo Under 21. Nella Roja, ancora in panchina il difensore azzurro Rafa Marin, mentre gioca titolare sula fascia destra l'obiettivo di mercato del Napoli Juanlu Sanchez. Di seguito le formazioni ufficiali:

Spagna U21 (4-2-3-1): Iturbe; Pubill, Tarrega, Mosquera, Bueno; Guerra, Turrientes; Juanlu Sanchez, Moleiro, Lopez; Joseph. Ct: Sanchez

Inghilterra U21 (4-3-3): Beadle; Hinshelwood, Quansah, Cresswell, Livramento; Scott, Morton, Hutchinson; Elliott, Stansfield, McAtee. Ct: Carsley