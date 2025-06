Prima pagina Corriere dello Sport apre con l'Inter: "San Valentin"

"San Valentin". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport. Successo in extremis per l'Inter malgrado una partita dominata contro l'Urawa Red Diamonds. Sotto di un gol la squadra di Cristian Chivu ha rimontato nella seconda parte di match con Lautaro e poi con una rete nel recupero di Vakentin Carboni.