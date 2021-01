Gazzetta - Ultime di formazione: Mertens centravanti, ballottaggio Demme-Fabian

Quale formazione sceglierà Rino Gattuso per la partita contro la Fiorentina? Le ultime sull'undici arrivano da Gazzetta.it: "Mertens ormai lavora completamente in gruppo e dovrebbe essere preferito a Petagna. Oggi anche Manolas si è allenato con gli altri. Aumentano dunque le possibilità che il greco possa essere disponibile almeno mercoledì per la Supercoppa. In mediana ballottaggio fra Demme e un Fabian Ruiz non al top. Dietro Hysaj prenderà il posto dello squalificato Di Lorenzo".