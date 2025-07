Prima pagina Il Roma: "Ndoye in azzurro si sblocca, a inizio settimana visite e firma"

vedi letture

Dopo Noa Lang, il Napoli potrebbe essere vicino a chiudere anche per il secondo esterno offensivo che serve ad Antonio Conte. Dan Ndoye è il nome caldo, con una trattativa col Bologna che dura da diverse settimane e che adesso potrebbe essere vicina al lieto fine.

Il Roma, infatti, oggi in edicola parla di un esito positivo nelle negoziazioni. Questo è il titolo che si legge in taglio alto sul quotidiano partenopeo: "Ndoye in azzurro, si sblocca. Ad inizio settimana visite e firma".