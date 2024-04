KK - Inquietudine nel ritiro azzurro: scossa di terremoto avvertita dalla squadra

In mattinata Napoli si è svegliata con una forte scossa di terremoto, intorno alle 9:45, avvertita anche dal Napoli impegnato nel ritiro pre-partita a Pozzuoli.

In mattinata Napoli si è svegliata con una forte scossa di terremoto, intorno alle 9:45, avvertita anche dal Napoli impegnato nel ritiro pre-partita a Pozzuoli. A scriverlo è Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, tramite il suo account Twitter: "Leggera inquietudine in casa Napoli questa mattina per la scossa di terremoto delle 09:45 avvertita distintamente da tutto il gruppo in ritiro all’Hotel Serapide a Pozzuoli".