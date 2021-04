KKN - Gattuso non cambia idea: scelto il partner di Koulibaly per la Samp

Contro la Sampdoria Rino Gattuso ha in testa qualche cambio di formazione, soprattutto per quel che riguarda l'attacco. Ma in difesa, stando a quanto raccontato da Radio Kiss Kiss Napoli, non dovrebbero esserci particolari novità, almeno al centro. L'allenatore calabrese, infatti, sembrerebbe intenzionato a lasciare nuovamente fuori Kostas Manolas e Nikolas Maksimovic, confermando Amir Rrahmani accanto a Kalidou Koulibaly.