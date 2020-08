KKN - Gravina in arrivo a Castel di Sangro: discuterà con ADL della ristrutturazione del calcio

Nella giornata di domani Gabriele Gravina farà tappa nella sua Castel di Sangro per far visita al Napoli e al presidente Aurelio De Laurentiis. Il numero uno della FIGC, come promesso, farà ritorno nel paese in cui è diventato grande e sarà l'occasione - riferisce Radio Kiss Kiss Napoli - per un faccia a faccia col patron azzurro, impegnato in un discorso di ristrutturazione del calcio (format e diritti televisivi). Il prossimo 31 agosto ci sarà il Consiglio Federale che dovrebbe ratificare la data di partenza del prossimo campionato (19 settembre al momento), poi il giorno dopo o due giorni dopo potrebbe essere stilato il calendario.