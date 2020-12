KKN - Tanti cambi e due dubbi per Gattuso: le ultime di formazione

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha dato le ultime di formazione in vista di Napoli-Sampdoria nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Ho un dubbio su Mario Rui per la Sampdoria. Ghoulam si gioca una maglia da titolare perché si sta comportando bene, anche se resta in vantaggio il portoghese. In mediana Bakayoko-Demme (quest'ultimo più di Fabian Ruiz), stavolta Politano e non Lozano sulla destra. Zielinski è inamovibile nel Napoli di oggi e giocherà con Insigne e Mertens".

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui/Ghoulam; Bakayoko, Demme/Fabian; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens