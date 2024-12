Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Conte si gioca la testa contro l'orgoglio Toro"

"Era ora", si legge in taglio alto sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Vittoria fondamentale per il Milan di Fonseca che ora si rilancia in classifica: "Morata e Super Reijnders (doppietta), il diavolo si rilancia". Si accende dunque la lotta Scudetto, con l'Inter che affronterà lo scontro diretto con la Fiorentina, l'Atalanta affronterà invece la Roma allo stadio Olimpico, ma soprattutto il Napoli: "Conte si gioca la testa contro l'orgoglio Toro", si legge.