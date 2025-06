Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Napoli, sbarca De Bruyne"

"Così no". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Una sconfitta senza precedenti quella dell'Inter che viene travolta per 5-0 nella finale di Champions League. In taglio basso spazio anche a un titolo sul Napoli e sull'imminente arrivo di Kevin De Bruyne: "Napoli, sbarca De Bruyne".