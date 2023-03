Marca teme che il Real Madrid peschi il Napoli: "Una minaccia per tutti!"

Si esprime così Marca all'indomani del trionfo in Champions League, passando in rassegna le possibili avversarie del Real Madrid

"Il suo calcio allegro e verticale, il funzionamento a livello collettivo e nomi come Osimhen e Kvara fanno del Napoli una squadra tosta, audace e con qualità tali da sorprendere chiunque". Si esprime così Marca all'indomani del trionfo in Champions League, passando in rassegna le possibili avversarie del Real Madrid: "Il Napoli batte l'Eintracht con un decisivo Osimhen. Autore di due gol, il nigeriano ha guidato la festa offensiva di una squadra che ha lanciato messaggi chiari al resto delle squadre: il Napoli è una minaccia per tutti".