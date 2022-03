Mediaset - Doppio recupero per Spalletti: un solo dubbio di formazione

Ultime di formazione sul portale Sportmediaset in vista della gara di domenica contro il Milan

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ultime di formazione sul portale Sportmediaset in vista della gara di domenica contro il Milan: "Spalletti verso il recupero, almeno per la panchina, di Anguissa e Lozano che hanno svolto lavoro col gruppo per due giorni di fila. In mediana spazio comunque a Ruiz con uno tra Lobotka e Demme. Sulla trequarti ballottaggio a destra tra Politano ed Elmas per completare il reparto con Zielinski e Insigne dietro ad Osimhen".