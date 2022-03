Mediaset - Ibrahimovic tenta recupero in extremis: le ultime sullo svedese

Ibrahimovic ci prova fino all'ultimo per essere inserito tra i convocati. Lo scrive il portale Sportmediaset aggiornando le ultime sulla formazione

Ibrahimovic ci prova fino all'ultimo per essere inserito tra i convocati. Lo scrive il portale Sportmediaset aggiornando le ultime sulla formazione dei rossineri in vista di domenica. L'ex Psg ha svolto un allenamento personalizzato a Milanello. Più difficile vedere tra i convocati Romagnoli, che ha svolto solo un lavoro in palestra. In difesa spazio a Kalulu accanto a Tomori. Davanti dovrebbe partire Giroud prima punta. Kessie sulla trequarti.