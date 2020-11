Mediaset - Napoli ridimensionato contro il Milan, Gattuso ha ragione: c'è un problema

Il portale Sportmediaset, rifacendosi alle parole di Rino Gattuso, commenta così il ko del suo Napoli contro il Milan: "Seppur per larghi tratti abbia giocato alla pari del Milan e qualitativamente non abbia sfigurato, il Napoli esce ridimensionato dal big-match del San Paolo, che ha evidenziato problemi di testa e di atteggiamento. Gattuso vuole una crescita mentale il tecnico calabrese e pretende che in campo si giochi con una testa sola e non con 11 diverse".