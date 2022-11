Mediaset - Vittoria 'sporca' di un Napoli che crede allo scudetto e sa soffrire

Nonostante il dominio incontrastato del possesso, la banda di Spalletti è riuscita a sfondare dopo i cambi solo nella seconda parte della ripresa

© foto di www.imagephotoagency.it

Al Maradona gli azzurri faticano a sfondare la difesa toscana, ma nella ripresa alzano il ritmo e conquistano la decima vittoria di fila. Così titola il portale Sportmediat dopo la vittoria degli azzurri sull'Empoli: La fuga del Napoli in vetta alla classifica continua. Nella 14.ma giornata di Serie A la squadra di Spalletti batte l'Empoli 2-0, incassa la decima vittoria consecutiva in campionato e si porta a quota 38 punti. Al Maradona nel primo tempo agli azzurri non basta il 75% del possesso palla per sfondare la difesa ben organizzata di Zanetti. Nella ripresa poi Lozano (69') sblocca il match su rigore per un contatto dubbio in area tra Marin e Osimhen e Zielinski (88') firma il raddoppio nel finale. Dal 74' Empoli in dieci per l'espulsione di Luperto.

Nonostante il dominio incontrastato del possesso, la banda di Spalletti è riuscita a sfondare dopo i cambi solo nella seconda parte della ripresa, sfruttando un rigore un po' dubbio e la grande serata di Lozano, bravo a entrare subito in partita e a decidere il match con le sue giocate (gol, assist ed espulsione di Luperto). Una vittoria "sporca", conquistata più con la ferocia che con la tecnica. L'ennesima prova di forza di un gruppo che crede al sogno scudetto e che sa anche soffrire"