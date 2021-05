Radio Marte - "Nessuno mi ha chiesto di restare", Gattuso dà per certo l'addio al Napoli

"Al 100%, ora come ora, vado via, perché nessuno mi ha chiesto di restare". Sarebbe questa la presunta frase che negli ultimi giorni, Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, starebbe rispondendo a coloro i quali gli chiedono del suo futuro. A riportarlo è Radio Marte, secondo cui l'allenatore azzurro è rimasto deluso dall'atteggiamento della società azzurra e che, anche per questo motivo, saluterà Napoli dopo l'ultima gara contro l'Hellas Verona.