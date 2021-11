Radio Marte - Osimhen lascia Milano: dimesso dall'ospedale 'Niguarda', sarà operato a Napoli

Serata da incubo per il Napoli che a San Siro perde imbattibilità e soprattutto Victor Osimhen per infortunio. Dopo uno scontro con Skriniar il centravanti nigeriano è stato trasportato in ospedale e, secondo gli esami effettuati, ha riportato fratture multiple scomposte dell'orbita e dello zigomo sinistro.

INTERVENTO CHIRURGICO A NAPOLI

Servirà dunque un intervento chirurgico, a cui sarà sottoposto in quel di Napoli. Il classe '98 è stato dimesso dal 'Niguarda' di Milano, si muoverà verso Napoli per l'operazione. A riportarlo è Radio Marte.