Repubblica - Ritiro punitivo fino al derby, ma può interrompersi anche prima: il motivo

Il club ormai ha deciso: il Napoli andrà in ritiro fino alla partita di sabato prossimo contro la Salernitana. La notizia era nell'aria già da ieri e oggi sarà confermata in via ufficiale. Lo conferma anche La Repubblica, che nella sua edizione online dà maggiori dettagli:

"La squadra si allenerà nel pomeriggio e subito dopo la seduta si trasferirà nella struttura che di solito ospita Di Lorenzo e compagni nei ritiri pre-partita. Al momento il ritiro punitivo è previsto fino a sabato, quando il Napoli è atteso dal delicato derby al Maradona contro la Salernitana. Non è escluso però che venga interrotto dopo qualche giorno, anche perché il Napoli domenica prossima partirà per l’Arabia dove è in programma la Supercoppa italiana"