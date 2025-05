Kvaratskhelia (eventualmente) anche Campione d’Italia? A chi spetterebbe la decisione

vedi letture

Dopo aver vinto la Ligue 1 con il PSG, Khvicha Kvaratskhelia potrebbe vincere anche il titolo di Serie A con il Napoli, club con il quale ha giocato durante la prima parte della stagione. L’ultimo ad esserci riuscito è stato Joao Cancelo, che vinse due campionati con Manchester City e Bayern Monaco nella stessa stagione. Tuttavia, la decisione finale spetterebbe al Napoli, come riportato da Rmc Sport: ”Il Napoli è primo in classifica in Serie A, con tre punti di vantaggio sull’Inter a tre giornate dalla fine.

Se dovesse vincere il quarto scudetto, Kvaratskhelia non sarà automaticamente incoronato campione. La medaglia viene assegnata e distribuita al termine del campionato ai giocatori iscritti. Coloro che non ne fanno più parte non sono inclusi di diritto nella lista. Quindi dovrebbe essere il Napoli a decidere se Kvara potrà essere considerato un campione d’Italia. Il georgiano ha giocato 1187 minuti in 17 presenze col Napoli, segnando 5 gol e fornendo 3 assist”.