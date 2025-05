Tifo batte scaramanzia: a Napoli spuntano le T-shirt col quarto scudetto

(ANSA) - NAPOLI, 06 MAG - Il volto di mister Conte e lo scudetto con il numero 4 stampati su una delle T-shirt celebrative già in produzione in alcune serigrafie a Napoli dove il tifo per gli azzurri e lo spirito imprenditoriale vince sulla cauta scaramanzia. Succede anche in un laboratorio a conduzione familiare nella zona di piazza Carlo terzo dove da giorni telai e presse sfornano le magliette che tra poco, qui si spera, verranno messe sul mercato.

Sulla maglietta con la scritta 'Campioni d'Italia' Conte stringe in un sorriso a 32 denti un grosso sigaro cubano mentre su un'altra in una cornice azzurra a forma di cuore capitan Di Lorenzo e Lukaku lasciano più spazio allo scozzese Scott McTominay che, grazie ai gol nelle ultime gare, ha aumentato la sua popolarità tra i tifosi. "Questa volta - spiega all'ANSA Luca Febbraio, titolare della serigrafia giunta già alla terza generazione di stampatori - non abbiamo potuto, come accaduto due anni fa, contare in anticipo sulla vittoria, ma forse proprio perché inatteso e combattuto 'Anema e core' questo scudetto a me pare più bello". (ANSA).