Buone notizie per Conte: Neres può rientrare a Parma, le ultime

Antonio Conte potrebbe presto riavere a disposizione David Neres. Il brasiliano, fermo dallo scorso 22 aprile a causa di una lesione distrattiva del soleo della gamba sinistra, annusa la possibilità del rientro in vista dello sprint Scudetto.

Stando a quanto riferito dalla redazione di Sky Sport, filtra un discreto ottimismo sulle possibilità di vederlo già a partire dalla trasferta del Napoli a Parma. I prossimi giorni saranno molto importanti per verificare e valutare le condizioni dell'esterno offensivo. Il recupero dell’ex Benfica sarebbe prezioso per provare a ottenere gli ultimi punti necessari per la conquista del tricolore.