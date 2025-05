Jorginho torna in Brasile: già firmato pre-contratto, giocherà Mondiale per Club

Il Flamengo avrà un importante rinforzo per il Mondiale per Club, che inizierà il 14 giugno negli Stati Uniti. Si tratta di Jorginho, centrocampista italo-brasiliano che lascerà l’Arsenal per firmare da parametro zero con il Rubro-Negro, secondo quanto riferito da Globo Esporte. Non solo: è già stato firmato un pre-contratto di tre anni.

Jorginho avrà alcuni giorni di riposo dopo il matrimonio, previsto per il 2 giugno, dopodiché volerà in Brasile per unirsi al Flamengo, suo nuovo club, in tempo per partecipare al Mondiale per Club contro Chelsea, i tunisini dell'Esperance e i messicani del Leon. L'ex Napoli e Verona, tra le altre, ha riportato un infortunio al torace durante il pareggio dell’Arsenal contro il Brentford, datato 12 aprile.

L’allenatore della squadra inglese, Mikel Arteta, ha affermato che il problema è stato “un po’ più complicato del previsto”, ma il centrocampista italiano di 33 anni dovrebbe tornare a giocare già questa settimana. Secondo quanto rivelato dalla BBC, il giocatore avrebbe riportato una perforazione al polmone. Poco cambia: il futuro di Jorginho è scritto, il Brasile lo attende dopo due anni all'Arsenal.

Per prelevarlo dal Chelsea, i Gunners a gennaio 2023 hanno sborsato 11,3 milioni di euro. In questa stagione Jorginho ha disputato 1453 minuti tra tutte le competizioni e dopodomani la squadra si giocherà il tutto per tutto nel ritorno della semifinale di Champions League contro il PSG al Parco dei Principi. Il contratto che lo lega con l'Arsenal scadrà il prossimo 30 giugno.