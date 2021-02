SKY - Conferme sulla difesa a tre: questa la probabile formazione

Arrivano conferme sulla scelta di puntare sulla difesa a tre da parte di Rino Gattuso contro l'Atalanta. Sulla questione scrive così il sito di Gianluca Di Marzio, volto di Sky Sport: "Innanzitutto potrebbe esserci una sorpresa sul modulo di gioco che adotterà l'ex allenatore del Milan. Possibile, infatti, un 3-4-3 con Ospina in porta (favorito su Meret), difesa con Maksimovic, Manolas e Koulibaly.

Sulla linea dei centrocampisti agiranno larghi Di Lorenzo, a destra, e Hysaj, a sinistra. Quest'ultimo in ballottaggio con Mario Rui per una maglia da titolare. In mezzo confermata la coppia Bakayoko-Demme. Davanti dovrebbe esserci il tridente 'leggero' con Politano, Lozano e Insigne. Possibile anche l'inserimento di Petagna, a restare fuori, a quel punto, sarebbe Politano".